Si esa es la idea, pensemos un poco porque estamos a punto de marcarnos un 'cómo no hacer una reforma'. Por si no está claro de lo que hablamos, estas son las razones que lo explican.

Los gemelos Scott y un buen número de series que van de decoración solo muestran lo que se ve. Pero detrás de una reforma hay mucho 'trabajo sucio'. Seguramento no lo imaginas, pero, especialmente los trabajos de obra mayor (implican un cambio de estructura, altura o volumen), es necesario pedir permisos al ayuntamiento y a la comunidad de vecinos; a veces, incluso, el permiso explícito a través de una junta de propietarios. Además, hay otros temas no menores, como contratar el contenedor para los escombros, y, lo más importante, dar y contratar con los proveedores adecuados, de la fontanería a la pintura.

Todo esto requiere una energía y un conocimiento del que seguramente no dispones; de ahí, el segundo punto.

Es más difícil de lo que parece admitir eso de 'Solo sé que no sé nada'. En materia de reformas e interiorismo, es un hecho. Cualquier pregunta aparentemente sencilla es un enigma para nosotros. ¿Qué tubería es mejor sin arruinarse? ¿Enchufes... Había que poner enchufes? ¿Estos 54 modelos de parquet no son el mismo? Todas estas preguntas se nos plantean porque, debemos admitirlo, no sabemos nada de arquitectura y decoración porque una cosa es creer que tenemos buen gusto y otra lanzarse a la faena. El riesgo de comprar o contratar sin saber es que podemos cometer errores que salgan muy caros. Pensemos siempre en el sobrecoste que puede acarrear equivocarnos.