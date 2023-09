Empatía intergeneracional: "Me dejé crecer el pelo para convertirlo en peluca solidaria"

María Villa, consultora de marketing e imagen de 23 años, nunca se habría visto en la necesidad de cortar su melena si no se hubiese detenido en el alto impacto emocional que provoca su pérdida a causa de los tratamientos oncológicos. "El cabello es un elemento que ayuda a definirnos, nos permite expresar cómo somos y cómo nos sentimos. Es fácil ponerse en el lugar de una paciente que lo pierde y conectar emocionalmente con ella . Cuando conocí la posibilidad de donar una parte de mi propio pelo, ni siquiera lo dudé, a pesar de que me gusta la melena larga" , cuenta a Uppers.

La oportunidad se la brindó el proyecto Peluca Solidaria , que fabrica pelucas con pelo donado para pacientes con cáncer sin recursos. Recogen el pelo donado por personas anónimas, a través de la Asociación Española Contra el Cáncer o gracias a la red Peluqueros Solidarios presente en diferentes ciudades de España. María Villa escogió esta última opción y el corte se lo hizo en Urban Style, una de las peluquerías madrileñas que colabora con esta iniciativa. "Prescindir de unos centímetros de cabello sabiendo que hay mujeres que lo han perdido por completo me pareció casi obligado" , cuenta.

El objetivo de Pelucas Solidarias es precisamente conseguir pelucas naturales que eviten que la mujer tenga que romper con su estética habitual. Los avances en su diseño y elaboración permiten llevarlas con absoluta comodidad, discreción y a tono con el estilo de la paciente, de manera que nadie advertirá si es peluca o no.

La fabricación tiene lugar en un taller de confección propio donde se elabora la peluca a partir de una base de materiales transpirables y ligeros sobre la que va el pelo donado una vez tratado. Conciben la peluca como una herramienta más de apoyo psicológico que permite moverse como cualquier otra persona y no como enfermo con cáncer. "Mi estado de ánimo cambió cuando supe que tendría una solución rápida que me permitiría sentirme algo mejor con mi imagen y, sobre todo, lo más pronto posible. Me está ayudando a centrar mi preocupación en mi salud y los fármacos que ayudarán a mi curación", relata Carolina.