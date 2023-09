Reivindicando el placer de hacerse viejo: cuando ir a la contra tiene todo el sentido

En una sociedad tan acelerada como la actual, entregada a la satisfacción inmediata y al culto a la juventud , pareciera que cumplir años y hacerlo con orgullo no estuviera bien visto. Como si el único momento en el que tuviésemos permitido disfrutar fuese esa adolescencia que tantos pretenden estirar hasta el infinito quedándose a vivir en 'El retrato de Dorian Gray'. Y nos olvidamos de que el proceso de envejecer es algo natural en los seres vivos, y de que también se puede (y se debe) disfrutar sin tabúes de esta etapa vital. Cumplir años no debería ser algo que temer, sino algo que seguir celebrando . Afortunadamente también parece que algo está cambiando y cada vez más voces se atreven a ir a la contra y reivindicar el placer de hacerse viejo .

Y sí, decimos hacerse 'viejo' con toda la intención. Porque la palabra siempre ha tenido una connotación negativa , como de no molar, que convendría ir desterrando, para abrazarla con orgullo. Hoy la esperanza de vida en España es de 82,2 años . Por tanto, nadie debe considerarse mayor con 55 años, aunque nuestras posibilidades físicas no sean las mismas que cuando éramos jóvenes. Es perfectamente posible ser un baby boomer y vivir muy bien . Harrison Ford decía durante la promoción de su último Indiana Jones que no quiere volver a ser joven , que ya lo fue y ahora disfruta siendo viejo. “Sí, estoy peor físicamente por la edad, pero también tiene cosas maravillosas: la riqueza de la experiencia , todo el peso del tiempo que has pasado envejeciendo, hay cierta tranquilidad para mí”, decía la que aún es una de las mayores estrellas de Hollywood a las puertas de los 81.

Charlize Theron aún no llega a los 50 pero incluso ella ha sufrido el escrutinio implacable sobre su rostro de la prensa y las redes. Y también está harta. “Hay gente que piensa que me hice un lavado de cara... en plan ¿qué se hizo en rostro? Y yo solo puedo pensar '¡Perra, solo estoy envejeciendo! No significa que me hice una mala cirugía plástica. Esto es solo lo que le pasa a las caras'”, decía en la revista Allure. "Mi rostro está cambiando y envejeciendo, y me encanta", remataba con orgullo.