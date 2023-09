Alaska y los dias de tuppers y pelu con su madre: "Que no salten las alarmas por la silla"

Alaska y su madre protagonizan en las redes de la cantante una nueva entrega de '24 horas con mamá', una serie de publicaciones relacionadas con el día a día de la artista y su progenitora

Ante la foto de América en silla de ruedas, Alaska avisa: "Mamá va en silla de ruedas porque así bajamos más cómodas a la compra"

La cantante de Fangoria tiene la costumbre de pasar un día completo en casa de su madre para ayudarla a realizar gestiones básicas del día a día y pasar más tiempo con ella

La relación de Alaska con su madre es inmejorable, como muestra la artias a través de su cuenta de Instagram. Con una foto de América, nombre de su progenitora, por las calles de Madrid, la cantante nos ofrece una nueva entrega de lo que llama '24 horas con mamá'. En este caso, una jornada agotadora que el alma de Fangoria relata así:

"Los días en casa de mamá son un no parar : paseo + compra, dejar cocinados los menús de la semana, sesión de lavar-cortar-teñir-peinar… y las partidas de chinchón. Acabo agotaíta pero muy feliz".

Al mostrar a su madre en silla de ruedas, la cantante ha querido aclarar que no hay problema de salud, sino que su madre, como tantas personas mayores, necesita mejorar su movilidad, no cansarse y emplear el tiempo necesario en hacer las gestiones: "Que no salten las alarmas: mamá va en silla de ruedas porque así bajamos más cómodas a la compra, vamos más rápido y no tengo que cargar con las bolsas porque las cuelgo en el respaldo", explica.

El post ha recibido miles de comentarios, entre ellos los de Bibiana Fernández (@thedevilisawoman), Topacio Fresh o Valeria Vegas, que responde "¡Mujeres prácticas y motorizadas!".

Un clásico en sus redes

Según explica, Alaska tiene la costumbre de pasar un día en casa de su madre, una jornada en la que realizan distintas gestiones y que incluye pasar la noche en la casa familiar. A raíz de esa costumbre, Alaska ha creado un 'género' propio en sus redes. La serie '24 horas con mamá' ya acumula varios posts en los que, al tiempo, que habla de su madre, la cubana América Jova Godoy, también deja ver algunos aspectos del entorno íntimo de la artista. Entre sus últimas publicaciones, esta en la que América aparece muy arreglada frente a un cuadro con una joven Alaska.

"Así me encuentro a mamá a las 7:30 lista para bajar a desayunar con sus amigas, todos los días, no fallan", explica la cantante. "Salimos a la compra, dejo comida cocinada, lavamos el pelo, teñimos, cortamos, jugamos al chinchón y me quedo a dormir. A la mañana siguiente me la vuelvo a encontrar toda arreglada esperando que vengan a recogerla para bajar a desayunar… Ella llena de vitalidad y yo agotadita", admite la reina de la Movida. Como en la última publicación, los amigos de Alaska se vuelcan con su progenitora. Maribel Verdú se emociona y le comenta: "Qué afortunada, amor. Eres y es. El sueño de cualquiera". Marta Sánchez piropea a madre e hija: "¡Tu madre es lo más, de casta le viene al galgo!, mientras que Ana Torroja, simplemente, no da crédito: "¡Qué maravilla!".

¿Quién es América Jova?

Además de ser la madre de Alaska, América Jova es todo un personaje. En 'XL Semanal', a raíz de la publicación de sus memorias, se definía como "muy de derechas y siempre voto al PP. Soy cubana antigua. Fui fidelista hasta que llegó al poder y arruinó el país". En la misma entrevista afirma que adora a su yerno: "Mario Vaquerizo me gustó desde el primer día, es muy bueno y mucho más simpático que Alaska, se parece a mí más que ella".

A sus 94 años puede presumir de estar en buena forma, aunque la silla de ruedas se haya convertido en los últimos tiempos en un aliado inseparable. Su peculiar dieta parece darle resultado: "Como poco, pero bien. Peso 34 kilos y nunca como nada crudo, ni verduras ni ensaladas ni fruta; tampoco pruebo el pescado. Como carne, jamón, frijoles, queso, galleticas y el dulce que quiero".