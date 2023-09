Las botas todoterreno, fabricadas con piel de uva y repelentes al agua que arrasan entre los hombres con más estilo

La firma española se ha propuesto que pisemos con fuerza este otoño 2023 y ha incluido en su colección de otoño nuevos y elegantes lanzamientos con piel de uva. Una de sus apuestas es el nuevo clásico unisex Grape Casual Straps, con suela de caña de azúcar. Además de suave y resistente, alcanza un plus de comodidad con sus tres tiras de velcro. Son perfectas tanto para combinar con un look urbano como para llevar un look formal de una manera más original. En blanco (mujer) o navy (hombre) tipo tenis, armaremos un look de diez.