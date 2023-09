Para mayor desazón de la pareja, su precaria economía solo les daba para alojarse en posadas y hoteles de mala muerte llenos de fugas y tuberías ruidosas, Leatherman podía arreglárselas pero no viajaba con una caja de herramientas encima. Os podéis imaginar que lo primero que hizo al volver a casa tras el caótico fue aplicar el 'do it yourself' tan caro a los americanos.