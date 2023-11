Acaban de cumplir 50 años pero ni uno solo de los muñecos de Playmobil deja entrever el paso del tiempo en su rostro. Millones de niños y no tan niños han jugado y juegan a ser piratas, indios, astronautas o banqueros con ellos. Ahora, con el auge de videoconsolas, tabletas, móviles y ordenadores, han pasado a un segundo plano y lo están notando . Los Playmobil están sufriendo su particular crisis de los 50.

Los que más saben de Playmobil en España no dudan de que tenemos muñecos para rato. Así lo asegura, al menos, Dionisio, un coleccionista de 54 años que forma parte de Aesclick (Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil): “No tenemos miedo a que Playmobil desaparezca. Ellos no están perdiendo dinero sino que no están ganando todo lo que pensaban que iban a ganar. En los últimos cinco años se han dado cuenta de que cada vez venden menos en vez de ir para arriba, pero no vemos un riesgo de que esto se acabe porque tienen la suficiente calidad para seguir vivos en el mercado. Lo que está claro es que no van a vender lo que vendían antaño”.