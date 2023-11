Ken Follett, sobre la muerte de su hijo por leucemia: "No quiero un cuento de hadas, quiero afrontar mi vida"

El periodista enlazaba el tema con otro aspecto importante en la vida del escritor, el ateísmo del que hace gala. Mejide le preguntaba si no era más fácil encontrar un sentido a la tragedia desde una perspectiva creyente. La respuesta de Follett no deja lugar a dudas: "No. Porque no tiene sentido. Muchas cosas no tienen sentido", afirmaba ante las cámaras de Cuatro.

Por su experiencia vital y su ateísmo, la idea que el escritor tiene acerca de la muerte no es reconfortante. No es el inicio de una nueva etapa, sino el fin mismo de la vida. Respecto a la muerte de su hijo, "Puedes ver en un segundo que la persona que amas se ha ido. No que se ha ido al cielo, sino que ha dejado de existir y, por supuestom lloras al saber que ya no está ahí. Lloras porque sabes que nunca vas a volver a verla y ese cuento de hadas, eso de que está ahí arriba mirándonos, no me consolaría en absoluto. Quiero afrontar mi pérdida y aceptar que esto forma parte de mi vida", aseguraba Ken Follett.