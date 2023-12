De ingresar millones a la bancarrota y casi cárcel: auge y caída de Kling, la marca de ropa cuqui

Realmente Papo Kling acabó montando un imperio de la moda sin interesarle lo más mínimo la industria textil. “La moda no me atraía, pero sí lo que giraba en torno a ella. Pero más allá del innegable componente sociológico que pueda tener la moda, armar un proyecto y tener la posibilidad de poder convocar a tanta gente talentosa detrás de una idea es una experiencia irrepetible” , nos cuenta.

En un momento dado fui consciente de que ya no estaba trabajando para mí, sino que, como empresario, trabajaba para el sistema. Los deseos que cree tener un emprendedor son, en realidad, las necesidades del sistema, y que yo confundía como propias. Por ejemplo, crecer, multiplicar la facturación, ampliar las colecciones, abrir sucursales en nuevos países. Mirado con cierta distancia, pareciera que lo que hoy mueve a la gente ya no es la acumulación del placer, sino el mero placer de acumular. Siempre se puede seguir acumulando, esa es la indiscutible potencia del capitalismo.

View this post on Instagram

Creo que la historia que narro enfrenta lo individual, cruel y frío que puede ser el proceso mercantil de llevar adelante un emprendimiento empresarial y lo pone en contraste con lo luminoso que puede reconocerse en un proyecto creativo grupal, en donde lo que importa tiene más que ver con sentirse realizado: es increíble cuando lo común produce algo virtuoso. Sin embargo, la realidad es que en el mundo empresarial lo único que impera son las lógicas mercantiles y todo está regido por parámetros individuales: por la competencia, la productividad, la plusvalía, etc. Una empresa debe ganar dinero y esa es su única razón de ser. Posiblemente cuando me di cuenta ya era demasiado tarde.

En nuestro proceso de creación siempre fue importante el componente ideológico. En nuestras campañas había a menudo referencias al activismo político o a movimientos contraculturales, pero nunca se me ocurrió pensar que por ser una empresa, cuyo objetivo era la venta de ropa, cualquier campaña provocativa o manifestación artística podía ser malinterpretada. Y sucedió con una campaña cuya consigna era que todo el equipo implicado debía ser de mujeres e interpretar libremente el universo de la marca. Los grupos feministas nos denunciaron al Observatorio de la Mujer por utilizar el cuerpo de una mujer sin bragas y en plataformas para vender nuestra ropa. Más allá de que la intención de las activistas no era tanto nuestra campaña en sí como el hacer una denuncia ruidosa —por ese entonces aún no se hablaba tanto de cancelación— supe enseguida que el éxito de una marca, fuese la nuestra o cualquier otra, pasaba por reducir su opinión política o moral hasta hacerla imperceptible. Si eras una marca, no podías hacer arte. Mucho menos dar opiniones políticas.