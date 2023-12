"Creemos que es porque tenemos el sentido de los limites de la vida y de que la muerte es algo real y eso nos hace más felices, porque cambiamos nuestras vidas . Nos quitamos obligaciones de encima, amistades que no nos hacen felices o reuniones que no nos gustan", explica el psiquiatra Robert Waldinge, uno de los directores de este trabajo.

El 36% de las empresas dicen ter previsto desarrollar actividades específicas para los mayores de 55 años en los próximos años, según un estudio de Mapfre. Y muchas firmas ya no temen contar con personalidades senior en sus campañas publicitarias, como cuando Zara escogió a Angela Molina, de 67 años y con melena canosa al viento, para protagonizar su colección Thirteen Pieces. La vieja cantinela de que los mayores no aportan y no consumen no tiene ya sentido cuando suponen un 25% del PIB español. El consumidor sénior (y feliz) ha llegado para quedarse.