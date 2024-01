¿Qué fue de la Generación X ? En serio, ¿por qué nadie nos recuerda? Están los boomers a un lado y al otro los millennials , y nosotros quedamos en tierra de nadie o, peor aún, fagocitados por los primeros , ¡por nuestros padres! Nosotros, que fuimos la generación del grunge , del cine indie y del desencanto existencial , el objeto de deseo de las marcas y los usuarios de los primeros ordenadores y redes sociales , ya no somos ni merecedores de un triste meme que nos defina, aunque sea en tono de burla como aquel de 'Ok, boomer'. Carecemos, parece, de identidad propia en el mundo actual, al menos en este mundo digital tan polarizado, pero quizás en el fondo sea lo más lógico, teniendo en cuenta que odiábamos las etiquetas . A fin de cuentas, a Kurt Cobain le habría espantado ser reconocido como el gran icono de una generación.

"Es como si la Generación X no existiera. Si no eres millennial resulta que eres boomer… ¡No! En medio estamos nosotros. Los de Nirvana, que pasábamos horas viendo vídeos en MTV y llevábamos Converse deshechas. Los JASP, a los que nos dedicaron incluso el anuncio de un coche: Jóvenes aunque sobradamente preparados. Éramos X mucho antes de que Elon Musk -otro Generación X, por cierto- cambiara el nombre a Twitter. Como todas las generaciones, no somos tan homogéneos como nos ven los anunciantes pero somos producto de una época concreta y de lo que estoy segura es de que boomer no soy", nos resume Eva, de 50 años. Pero, ¿de quiénes hablamos exactamente cuando hablamos de la Generación X?