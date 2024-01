Dejan de hacer Old Spice: toda una generación se queda sin su "olor a padre"

Hay cosas que nunca cambian. O que al menos si, por ti fuera, no cambiarías nunca. Tu marca de cerveza favorita, esa chaqueta que parece que fue confeccionada expresamente para tu cuerpo, o la colonia que te echas cada día antes de salir por la puerta de tu casa. El problema es que hay muchos hombres ya están teniendo que cambiar esto último y buscar un nuevo aroma que los acompañe en su día a día después de que la Old Spice Eau de Toilette Original haya sido descatalogada . Miles de hombres se han quedado ahora sin la fragancia que ha acompañado a varias generaciones y que muchos asocian al “olor a padre” .

Se trata de una colonia con casi 90 años de historia , por eso muchos de los hombres que la siguen utilizando en la actualidad lo hacen porque lo vieron en su casa cuando eran unos adolescentes o vieron desde pequeños como sus padres no solo utilizaban esta colonia, sino también otros productos Old Spice para el afeitado y el cuidado del rostro tras la retirada del vello facial.

Al parecer Old Spice ya no estaba siendo relevante en nuestro continente, tampoco en España, quizá porque el público más joven puede encontrar en su aroma notas más antiguas que ya no va con ellos, por eso se decidió retirarla, aún sabiendo que son muchos, muchos, los hombres que continúan con un bote de Old Spice en su baño y que, de ser por ellos, no la cambiarían por nada del mundo.