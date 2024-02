Muere Ira de Fürstenberg: la princesa que le dio glamour a Marbella y actuó con Alfredo Landa

La vida de Ira comienza como un cuento de hadas , pero la princesa no tenía intención de limitarse a una vida convencional. Tan bella y elegante como impulsiva y apasionada, muy pronto dio señales de carácter al enamorarse de su príncipe azul con solo 14 años.

El enamorado, 15 años mayor que ella, era Alfonso de Hohenlohe-Langenburg , otro príncipe de una dinastía alemana y heredero de otra familia aristocrática española, ya que su madre era Piedad Yturbe. Ira y Alfonso se conocieron en una boda en el castillo Donaueschingen, propiedad de los Fürstenberg a orillas del Danubio. Se casaron en Venecia un año después, cuando la novia solo tenía 15 años, en una fastuosa boda. La princesa explicó años después que no se casó para huir de casa, sino porque estaba realmente enamorada.

A finales de los 50, Marbella era un pequeño pueblo de pescadores con una playa algo incómoda, pero el exuberante paisaje y su excepcional clima hicieron que Alfonso de Hohenlohe se planteara crear allí una alternativa turística a otros lugares de recreo europeo. Si los millonarios europeos o americanos estaban dispuestos a coger un avión para ir al sur de Francia o a la riviera italiana, ¿por qué no iban a llegar a España? Lo harían siempre que hubiera un lugar de clima, entorno y trato exquisitos. Así fue como este promotor creó el Marbella Club , al principio un sencillo hotel de solo 20 habitaciones y hoy el hotel de referencia en Marbella, y varios negocios inmobiliarios en la zona, dando un impulso imparable a la Costa del Sol.

Ira formó parte de ese éxito. El matrimonio pronto se convirtió en el máximo exponente de la jet set. Guapa, inteligente, cosmopolita y con una clase innegable, era la reina de ese mundo cuya máxima era el disfrute. En 'The Life and Times of a Princess', su autobiografía, la noble explica su experiencia en aquellos días de vino y rosas, cuando Marbella era una fiesta continua en la que se coincidía con los Bismarck, los Rotschild o los duques de Windsor, junto a estrellas como Ava Gardner, Audrey Hepburn y la realeza saudí. Pero Ira, ya madre de sus dos hijos Christopher, conocido como Kiko, fallecido en una cárcel de Tailandia a los 49 años, y Hubertus, fotógrafo, cantante y empresario, le hizo caso al corazón, divorciándose de Alfonso y volviéndose a casar con el millonario brasileño Francesco 'Baby' Pignateri. La relación solo duró tres años (1961-1964) y para cuando se divorciaron, ya era una mujer de 26 años, dos hijos y dos matrimonios a sus espaldas.