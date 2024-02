Hace cinco años Morgan Freeman explicó en sus redes sociales que le preguntaban mucho por sus pendientes. “Lo cierto es que valen lo justo para que alguien me compre un ataúd si muero en un lugar extraño . Por eso solían llevarlos los marineros y por eso los llevo yo”, contaba el actor.

También llegó a confesar que siempre había querido un pendiente, algo que más allá de la razón que explica por qué los lleva, “tiene que ver con mi apego al mar. Cuando tenía unos 35 años me separé de mi mujer y ella me dijo que me iba a perforar la oreja. Soy un ávido marinero, un hombre de aguas azules empedernido”.