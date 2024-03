Hay cosas de nuestro hogar que no nos planteamos cambiar. No son como la ropa, que aunque de una temporada a otra reutilizas muchas prendas, tus alfombras, cortinas, sábanas o toallas no se cambian con tanta facilidad más allá de darles un buen limpión o lavado cuando toca, a no ser que estés buscando una renovación. Por ejemplo, tus sábanas y toallas, a no ser que tengan algún desperfecto claro o se hayan roto, no se van a la basura, sino que las sigues usando lavado tras lavado. Pero ¿hasta cuándo hay que hacerlo?