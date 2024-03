Robert Downey Jr. y su fiebre por los relojes de lujo: la joya por la que pagó 30.000 euros

View this post on Instagram

Al subir al escenario a recoger su Oscar el 11 de marzo pasado quiso dar las gracias a su “terrible infancia”; con 8 años su padre le dio a probar las drogas, por culpa de las cuales bajó a los infiernos varias veces e incluso estuvo en prisión. También le agradeció el premio a la Academia y a su mujer Susan Downey, con la que se casó en 2005: “Me gustaría dar las gracias a mi veterinaria, quiero decir, a mi esposa. Ella me encontró siendo una mascota gruñona y me rescató, me amó hasta devolverme la vida”, haciendo referencia a su incondicional apoyo para ponerle fin a su adicción a las drogas.