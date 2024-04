Shannen Doherty se prepara para morir: "Quiero ponérselo fácil a mi madre"

Ya hace unos meses, Shannen habló en el mismo formato sobre otro aspecto de cara a su fallecimiento. Se trata nada más y nada menos del modo en el que desea que su círculo más cercano le despida, así como de las personas que no le gustaría que estén presentes en su funeral: “Hay mucha gente que creo que aparecería, pero no quiero que estén allí. Aborrezco la falsedad. Tienen sus razones y puede ser bueno para ellos, pero en realidad no les agrado lo suficiente como para que aparezcan allí. Lo harán porque es políticamente correcto y no quieren quedar mal.”