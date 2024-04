Carla Bruni, sobre la infidelidad: "Soportaría un adulterio físico, pero no que mi pareja se enamore"

En la actualidad, se dedica a la música y sentimentalmente está tranquila. Pese a los años difíciles y los conflictos judiciales de Sarkozy, el matrimonio se mantiene y cría feliz a su hija Julia. Pero si Carla Bruni vuelve a la actualidad no es por su vida conyugal, sino por lo infrecuente de su filiación familiar .

Valeria, hermana de Carla, además de actriz y directora de cine, abordó la peculiar historia familiar en la película 'Es más fácil para un camello'. De todo ello ha hablado en el programa de la televisión italiana 'Belve', donde ha compartido su experiencia y las consecuencias de ese entramado familiar. "Siendo hija de un amor ilegítimo, no puedo rechazar el adulterio" , explica en este espacio televisivo.

Sin embargo, no se muestra tan abierta en relación a otras formas de pareja. "Puedo entender una relación física con otra persona, pero no enamorarse de ella ni llevar una doble vida", ha señalado en el mismo programa. Su madre, de 86 años, puede entender a su hija. En una reciente entrevista admitió que, pese a sus numerosas relaciones extramatrimoniales nunca pensó en divorciarse de Alberto Bruni-Tedeschi.

Durante la entrevista, la antigua primera dama de Francia también dejó algunas declaraciones amargas hacia su hermana Valeria. "En la obra de mi hermana, que solo hace películas de mi familia, me siento usada, no representada". Ambas crecieron junto a su hermano Virginio, fallecido en 2006 por complicaciones derivadas del VIH que padecía. A él precisamente le ha dedicado los derechos de varias de sus canciones y por él ha creado una fundación dedicada a la investigación de esta enfermedad. La muerte de Viriginio es, de hecho, el acontecimiento familiar que la antigua super modelo no logra olvidar.