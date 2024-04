el 1 BY ONE Tocadiscos Bluetooth es una elección estelar para los aficionados que valoran tanto la estética, como las prestaciones. Este modelo, con un diseño elegante en color madera, no solo aporta una nota de distinción a cualquier estancia, sino que también incluye altavoces externos para una experiencia sonora más envolvente. La posibilidad de conectarlo mediante RCA, Aux, Bluetooth, y USB lo convierte en un dispositivo versátil y funcional, perfecto para quienes buscan flexibilidad en la reproducción y digitalización de sus vinilos.