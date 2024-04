Quien acostumbra a llevar traje o americanas sabe que dan un toque de elegancia increíble en cualquier ocasión. No obstante, la prenda de por sí no lo hace todo, la talla, el corte y cómo combinarla son algunos detalles que harán que, por muy elegante que sea la chaqueta, pueda crear el efecto totalmente contrario si no se utiliza bien. Y en esa fina línea está abrochar un botón o no, y para ello está la sencilla regla del tercer botón, que te ayudará a conocer hasta donde debe ir cerrada tu chaqueta para llevarla como se debe.