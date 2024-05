"No tienes que reinventarte a ti mismo": el lado oscuro de una de las frases de moda

Con semejante estilo de vida, ¿por qué habría que reinventarse? "El término 'reinvención' es una palabra que me pone bastante nerviosa. La digo y seguramente la seguiré diciendo, no me regañéis por eso", advierte a sus seguidores de manera irónica. "Probablemente sigo hablando de reinvención porque no encuentro otra palabra que me guste y signifique lo mismo. ¿Pivotar? ¿Evolucionar? ¿Qué pensáis?", pregunta a su audiencia.