Los 'Pichi Blinders' de la pradera: el origen de la gorra de chulapo de San Isidro

Otros signos distintivos del chulapo madrileño: el machismo . Y antes de que los 'ofendiditos' de turno empiecen a rasgarse las castizas vestiduras, hay que decir que ¿qué diablos no lo era hasta hace dos semanas? Lo rico y lo complejo de las tradiciones es que, precisamente, se pueden revisitar constantemente desde distintas perspectivas , así que veoved a vuestros a vuestros asientos y fijaos por ejemplo en uno de los mitos fundacionales del chulapismo: el chotis de 'El Pichi'. Que no en vano la parpusa es también conocida como 'gorra Pichi' y no en vano 'chulapo' viene de 'chulo' que es nuestra de decir, guapo, arrogante, 'echao palante', pero también proxeneta .

Estrenado en Madrid en 1931, como parte de la revista musical 'Las Leandras', el chotis de El Pichi no tiene desperdicio. Su letra dice cosas "Pichi es el chulo que castiga -porque el Pichi es un proxeneta, claro-/ pero yo que me administro,/ cuando alguna se me cuela/ como no suelte la tela/ dos morrás la suministro/ que atizándoles candela/ yo soy un flagelador". O "las educo y estructuro /pa sacarles luego un duro / pa gastármelo en mis vicios".