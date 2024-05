Es muy habitual ponerse los zapatos a las 7.30 de la mañana para ir a trabajar y no poder descalzarse hasta volver a casa a las 8 de la tarde. Si añades ese horario al trajín de los viajes, ya sea por trabajo o por placer, los pies deben soportar demasiado esfuerzo y estrés: carreras para no perder el tren, caminatas por la terminal del aeropuerto, cambios bruscos de temperatura entre el interior y el exterior, bajar y subir escaleras en el metro o interminables paseos para no dejar ni un adoquín sin pisar en ese lugar desconocido.