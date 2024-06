David Beckham ha marcado tendencia dentro y fuera de los campos de fútbol. El que fuera futbolista es todo un icono de estilo en la actualidad, uno de esos hombres a los que muchos miran como ejemplo para conocer las tendencias del momento, en cuanto a moda se refiere. Todo un referente para lograr los looks más elegantes, casuales e incluso deportivos.

Trajes, sudaderas, cazadoras de cuero, cardigans, abrigos de corte inglés y camisas entalladas, son algunas de las prendas estrella del armario de David Bekcham, al alcance de muchos. ¡Estas son las prendas favoritas del ex jugador de fútbol a precios asequibles!

Como si de un uniforme se tratase, David Beckham no duda en enfundarse en un traje de corte inglés para las ocasiones más especiales. Bodas, eventos, convites… suelen ser las ocasiones en las que el marido de Victoria Beckham suele lucir un dos piezas, generalmente en oscuro y el corte Slim fit. Suele combinar el traje con camisa blanca o mil rallas y corbatas en colores sobrios como el azul marino, el gris o el burdeos. En los eventos más casual opta por un jersey de punto entallado o camiseta.

Imitar cualquier de los looks no supone un gran desembolso monetario. Cortefiel, Massimo Dutti o PuroEGO, son algunas de las marcas de ropa masculina donde los trajes de corte inglés con botones y solapa ancha estándar harán elegante cualquier look. La camiseta básica y el jersey de punto son también muy típicos de encontrar en tiendas como Zara o H&M, de la que el propio futbolista ha sido imagen durante años.