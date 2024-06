Dormir bien implica varios factores, entre ellos está elegir el colchón que más se adapte a nuestras necesidades de firmeza y escoger la almohada adecuada para la postura en la que solemos dormir. Sin embargo, escoger la almohada perfecta no es una tarea nada fácil, el abanico de almohadas del mercado es enorme: plumas , viscoelástica, almohadas cervicales, gel, fibra...

Saber cómo limpiar la almohada viscoelástica y su funda es importante para evitar problemas de salud, tales como las alergias, o para evitar los malos olores al dormir. No todas las almohadas de lavan igual. Las hay que se pueden meter en la lavadora y las que bien merecen una limpieza en seco. Desde Sofareva, tienda especializada en el descanso, aseguran que “la almohada viscoelástica no debe meterse en la lavadora a no ser que en la etiqueta indique lo contrario".