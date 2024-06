Horteras, nazis o supersticiosas: las camisetas de fútbol prohibidas a lo largo de la historia

Las camisetas de fútbol de los 90 han vuelto a estar de moda porque la generación Z las ha recuperado como prenda vintage. Sin embargo, puede que alguno logre toparse con una de las camisetas que la Fiorentina de 1992 que terminó siendo retirada. Nada tenía que ver con el logo de 7 Up que había en el centro, sino con el estampado en tonos violeta que había en la parte superior y en las mangas.

La selección de Camerún también ha vivido más de una polémica con sus camisetas, especialmente a comienzos de siglo. En 2002 los jugadores lucieron unca camiseta sin mangas , similar a las de baloncesto. Ese año ganaron la Copa de África, pero la FIFA no ocultó su malestar, tachando a la prenda como chaleco. Finalmente, para el Mundial Puma, la marca, tuvo que añadirle unas mangas negras .

Un caso más reciente es el del Inter de Milán con su camiseta del visitante. En un principio lucía un estampado con el mapa del mundo, pero al no ser compatible con las normas pautadas por la UEFA tuvieron que cambiar el diseño, dando lugar a una camiseta turquesa con efecto lavado .

Al parecer, el tono gris de la camiseta confundía la visión de los jugadores, pero cambiarse no hizo que mejorase el partido, consiguiendo solo un gol con el que no evitaron perder. Lo que sí ocurrió es que la ropa gris no la volvieron a usar nunca más.