Las vacaciones están a la vuelta de la esquina para muchos de nosotros. Días en los que dejamos atrás los trabajos, el ordenador, los madrugones y también las plantas en casa . Suelen ser las eternas olvidadas y muchas de ellas mueren en el intento de sobrevivir a los calores propios de estas fechas. ¿Quién no ha abierto la puerta de casa y se ha encontrado con las plantas muertas o medio muertas?

Si se trata de una escapada corta de solo un par de días, con regarlas con bastante agua antes de irte y hacer lo mismo al llegar puede que sea suficiente para que luzcan como siempre. No obstante, es bueno también dejarlas a la sombra y sin que les del sol directamente para evitar que acumulen Carlos. Pero si se trata de unas vacaciones en toda regla de esas de unos 15 días y no puedes dejar la planta con un vecino, coge papel y lápiz pues estos son algunos trucos .

Al igual que preparamos la maleta para disfrutar de las vacaciones hay que prestar algo de atención a nuestras plantas antes de la partida. Es recomendable quitar hojas muertas, ramas dañadas, flores secas…De esta manera las plantas estarán saneadas y preparadas para absorber toda el agua posible. Además, hay que regar bien todas las macetas, asegurándote que queda agua en el plato y que no la hay en aquellas que no pueden soportar el agua estancada. Cuando por fin cierres la puerta de casa, no te olvides de dejar la persiana medio bajada para que, entre un poco de luz, colocándolas plantas lo más cerca posible de la zona por donde entra la luz.