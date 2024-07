Familia diplomática, hermana abogada y dos hijastros: el entorno cercano de Kamala Harris

Es bien conocido en la política americana que manejar la vicepresidencia del país más poderoso del mundo, paradójicamente, no da mucha visibilidad. Sin embargo, a Kamala Harris se la ha echado de menos, aunque en los últimos meses, quizá acuciado por la pérdida de reputación interna ha comenzado a asumir más protagonismo.

Además de asumir la política migratoria de la Administración Biden desde 2021, un encargo endiabladamente complejo, a partir de la revocación por el Tribunal Supremo, en junio de 2022, de la doctrina Roe vs Wade, que consagraba la protección constitucional del derecho al aborto, también se convirtió en abanderada de la salud sexual y reproductiva de las mujeres americanas que ha conseguido situarle de nuevo en el centro de atención hasta el punto de ser una baza en este nuevo escenario en el que muy probablemente recoja el testigo de Biden en la carrera presidencial. A falta de la nominación oficial por el Partido Demócrata, que tendrá lugar a finales de agosto, Kamala Harris ya ha aceptado el encargo hecho por el propio Biden.

Harris es la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. También es la primera persona con ascendencia afrocaribeña y tamil en ocuparla. Sus padres emigraron a Carlifornia en los años 60, pero la suya no es una historia de desarraigo traumático.

En su cuenta de Instagram se define como "madre, esposa, abuela, hermana, abogada y activista por la justicia y la igualdad. Maya Harris la hermana menor de Kamala ha sido Mom, wife, “Gramma,” sister, lawyer, advocate for equality & justice

Emhoff se casó por primera vez con la directora ejecutiva de la compañía de producción Los Angeles Prettybird, Kerstin Harris. Con ella tuvo dos hijos que denotan su amor por el jazz: John (por John Coltrane) y Ella (por Ella Fitzgerald). Sin embargo, el matrimonio no terminó de cuajar y terminaron divorciándose en el año 2009, según cuenta The New York Times. La separación fue amistosa: los medios de comunicación anglosajones explican que ambos mantienen una relación cordial y que, de hecho, Kamala y Kerstin se llevan bien y celebran, junto a Douglas, el Día de Acción de Gracias todos juntos.