Veinte años de la muerte de Carmina Ordóñez: cinco giros de guion de la diva española que mejor (y peor) lo pasó

En 1973 la iglesia de San Francisco El Grande, en el centro histórico de Madrid, solía ser el lugar elegido por la clase dirigente para las grandes celebraciones. Fue el escenario escogido por la familia Ordóñez para la boda de su primogénita, Carmen , que c on solo 17 años se casaba con un prometedor torero: Francisco Rivera 'Paquirri'.

Con un traje de inspiración medieval diseñado por Herrera y Ollero, la misma firma nupcial que diseñó el vestido de Rocío Dúrcal en su boda con Junior, y que recuerda al de Tamara Falcó, los jovencísimos novios (Paquirri tenía 24 años) fueron los anfitriones de una colosal ceremonia que reunió a 1.500 invitados, con todo el 'who is who' de la España de la época. Se dijo que los padres de la novia no estaban conformes con el matrimonio, pero que consintieron ante la insistencia y la probada rebeldía de su hija, que ya era conocida en Madrid por su círculo social, en el que entraba Carmen Martínez Bordiu, nieta de Franco.