Aki y Koichi, la pareja que conquista a las marcas de lujo (y al mundo) con sus estilismos diarios

Pese a que todo su contenido es el mismo, parece ser que no cansa a quienes los siguen. Cada día comparten un vídeo mostrando cómo se han vestido, lo conocido como ‘outfit of the day’ en redes sociales. Y siempre igual, dan unos pasos frente a la cámara, un giro para que se vea todo el estilismo (hasta el perro lo da), y listo. Así es como no solo han logrado conquistar a las redes, sino también con marcas de lujo como Dior, con la que se han venido unos días a España este verano.