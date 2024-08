Ser deportista y llegar a los Juegos Olímpicos es un verdadero honor y satisfacción, pero más aún lo es alcanzar el podio y poder colgarse una de las medallas, mejor si es la de oro. Que se lo digan al piragüista Saúl Craviotto, con dos oros, igual que el gimnasta Gervasio Deferr, o Mireia Belmonte y el oro logrado el Río de Janeiro. Cada año su diseño cambia y no todo es oro lo que reluce. ¿Te has planteado cuánto oro de verdad lleva la medalla dorada? Quizá no es el que esperas.