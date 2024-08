Las altas temperaturas del verano traen consigo que las noches más calurosas haya que abrir la ventana para dejar pasar el aire, y, por mal que nos pese, a los mosquitos también. Existen los típicos métodos de la abuela para que no nos piquen, las lociones, lámparas antimosquitos e insecticidas, no obstante, las plantas aromáticas también juegan un papel muy importante a la hora de repeler los mosquitos.

Se trata de un método natural que no requiere de químicos y que, además, funciona tanto dentro como fuera de casa. Colocadas en el alféizar de los dormitorios puede ser una buena barrera para impedir la entrada a estos molestos enemigos con alas. Estas plantas aromáticas son capaces de repeler mosquitos a través de sus fragancias naturales, precisamente por eso te mostramos un listado aquellas que te pueden ayudar a alejarlos:

Tienen unos efectos muy parecidos a los de la citronela, además es perfecto para cualquier jardín o incluso terraza. No obstante, su cultivo no es muy sencillo pues necesita mucha agua, calor y no lleva nada bien el frío.