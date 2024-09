Esther Beltrán, superviviente de cáncer de mama: "Una mujer es muchísimo más que su pecho"

Beltrán tuvo en ese momento una revelación: no quería pasar por la posibilidad de que encontraran otro tumor en el otro pecho. Pidió entonces una mastectomía completa que no ha restado ni un ápice sus ganas de vivir y de seguir siendo una mujer empoderada, bella y sexy.

Hoy, en su cuenta @estherysuscorazones, la vemos orgullosa de mostrarse “mastectomizada sin ningún complejo". Sin embargo, alcanzar ese punto no fue fácil. Por el camino, hubo miedo, llanto, angustia, rechazo y desesperación, todas las fases de un duelo que nadie le había enseñado a transitar. En ese camino, en el que la salud primaba por encima de la estética, hubo una figura fundamental: su marido , quien le animó a no seguir operándose y a aceptarse tal cual.

A sus espléndidos 60 años, Esther Beltrán es una influencer que cuenta con casi 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram, desde donde comparte su filosofía de vida. "Mis cicatrices son parte de mi lucha, son la señal de que he sobrevivido", asegura convencida. En Instagram muestra claramente que no hay complejo alguno; hace top less en la playa y no duda en mostrar su torso si la ocasión o el mensaje lo requiere. Y al que no le guste, "que mire hacia otro lado".