La plata es un metal precioso que además es muy apreciado tanto por su belleza, como por durabilidad. Sin embargo, no todas las piezas de joyería que se venden como plata son auténticas, y siempre hay un pequeño riesgo de que nos estafen , sobre todo si adquirimos las piezas en vendedores que no son oficiales o 100% fiables. Por este motivo, es fundamental conocer algunos de los mejores métodos para verificar su autenticidad y así evitar ser engañados. Estos son los trucos más infalibles para determinar si una pieza es realmente de plata , y te los presentamos ordenamos en función de la facilidad para realizar la respectiva prueba.

Este es un método más invasivo pero también muy efectivo. Aplica una pequeña gota de ácido nítrico en una zona poco visible de la pieza. Si la plata es auténtica, la reacción será mínima y el área puede tornarse ligeramente verde . Si el material no es plata, la reacción será más fuerte, produciendo colores marrones o rojizos. Es importante tener precaución al realizar esta prueba, ya que el ácido puede llegar a dañar la pieza.

La plata no es magnética, por lo que al acercar un imán a la pieza, esta no debería ser atraída. Si la pieza se adhiere al imán, es probable que esté hecha de otro metal o que solo esté bañada en plata. No obstante, hay que tener en cuenta que algunas aleaciones de plata pueden contener pequeñas cantidades de materiales magnéticos, lo cual puede dar resultados confusos.