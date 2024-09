Volvemos al principio: ¿decimos 'calzoncillitos'? No. Nos parecería cursi, exactamente lo mismo que piensa María, una zamorana de 51 años. "Yo no he dicho nunca braguitas, me parece una cursilada rara. Nací en una aldea, allí se llama a las cosas por su nombre. No entiendo por qué va a resultar fuerte una palabra tan sencilla. No deja de ser otra muestra de machismo", asegura.