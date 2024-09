El verdor relaja e incluso reduce la sensación de calor, así que nuestra propuesta es transformar la terraza de casa en un oasis particular , si tienes la suerte de contar con ella, aunque sea muy pequeña. Llenarla de plantas adecuadas al clima y a la humedad y complementarla con unos muebles de exterior es lo más habitual, sin embargo, hay que prestar atención al suelo . En Uppers te sugerimos el césped artificial para tu terraza , cubre el pavimento cuando está desgastado o envejecido y embellece la estancia gracias a su característico color verde intenso.

El césped artificial es como una alfombra de pelo largo pero de materiales plásticos como el polietileno (PE), el polipropileno (PP) y la poliamida (PA). Tiene una base de látex o poliuretano con capacidad de drenaje para que no se encharque si llueve y sobre ella se adhieren los filamentos o fibras. Si se pretende limpiar con el aspirador, que es lo más cómodo, estos filamentos no deben medir más de 4 centímetros de longitud. Menos longitud no proporciona la sensación visual y táctil mullida que se busca y mayor longitud compromete la limpieza y el mantenimiento.