Como en todo cambio de diseño, las cosas se deben ir afinando y los usuarios se tienen que acostumbrar a incorporarlo en el día a día. En la mayoría de los casos, para abrir basta con girar en sentido antihorario hasta oír crac y, entonces, destapar en bisagra. Para cerrar, tapamos y giramos hasta apretar la rosca. O acercamos la pestaña a la boca del cierre y presionamos hasta hacer clic. En algunas botellas, directamente, ya no hay rosca. El tapón se abre y cierra en bisagra, hasta oír clac. Suelen tener una pestañita.

Muchos usuarios no están contentos con los cambios y que los tapones estén unidos a las botellas pues muchos rozan la nariz o la cara al beber directamente de la botella. A pesar de ello, la medida no se va a cambiar, pues es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Por lo tanto, no queda otra que acostumbrarse al nuevo formato y echar la imaginación a volar, para idear sistemas para beber directamente de las botellas sin problemas.