A continuación hacemos un repaso de cada prenda y combinación recomendada para crear looks de oficina versátiles y elegantes .

Lo primero es elegir una blazer o chaqueta que no sea demasiado estructurada para dar un look más relajado. Las solapas no deben ser ni demasiado anchas ni demasiado estrechas. Una solapa de muesca es una opción segura y versátil que funciona bien en la mayoría de las situaciones. Como tejidos elige el algodón o mezclas de lino, que son ideales y cómodas.