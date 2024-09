Estos últimos son de los más populares en los tiempos que corren, ya que permiten a los usuarios escuchar música, ver videos o hablar por teléfono en un ambiente más tranquilo, sin la interferencia de ruidos externos. “Los auriculares con cancelación de ruido ANC (Active Noise Cancelling) son dispositivos que utilizan tecnología avanzada para bloquear los sonidos externos, permitiendo al usuario disfrutar de la música u otros contenidos de audio con mayor claridad. La tecnología de cancelación de ruido funciona mediante la emisión de ondas sonoras inversas a las del ruido externo, lo que cancela los sonidos no deseados”, aseguran desde Muvit, tienda online de productos tecnológicos.

Los auriculares JBL Tour One M2 permiten a su usuario disfrutar del potente sonido JBL sin ataduras. “La tecnología de cancelación de ruido True Adaptive del JBL Tour One M2 elimina las distracciones para que puedas disfrutar de tu audio favorito, o incluso del sonido del silencio, todo ello con el legendario sonido JBL Pro”, aseguran desde JBL. Además cuenta con una función Smart Talk, con la que no hay que pausar la música para hacer una llamada rápida: la tecnología avanzada de reconocimiento de voz reacciona a tu voz pausando la música y activando TalkThru.