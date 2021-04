Camisetas básicas

Seamos sinceros, ¿hay alguien que no tenga al menos una camiseta en su armario? Seguro que no, pero una cosa son esos divertidos modelos con estampados y otra las básicas de toda la vida. En este caso, nosotros te recomendamos encarecidamente que te hagas con al menos un par de estas camisetas lisas de manga corta, ya que son muy fáciles de combinar y pegan con cualquier estilo . Aunque el negro y el blanco son los dos tonos que te salvaran la vida, en el mercado hay una amplísima variedad, por lo que puedes animarte a hacerte con una en un color mas vivo o con efecto jaspeado. Una recomendación: aléjate del poliéster.

Polos

A medio camino entre una camiseta y un jersey, son muchos los que creen que los polos son la prenda cayetaner por excelencia, pero ni caso. Llevar polo nos permite darle un toque elegante incluso a nuestros outfits más sencillos , así que no dudes en hacerte con uno. Puedes combinarlo con vaqueros, con chinos o incluso con unas bermudas en los meses de verano y crear un look fantástico. El negro, el blanco y el azul marino son los colores mas fáciles de vestir, pero puedes encontrar una infinidad de modelos con todo tipo de motivos y estampados.

Camisas básicas

Jerséis

Otro imprescindible. Los jerséis son una prenda muy cómoda y versátil perfecta para las temporadas de invierno y entretiempo. Dependiendo del look por el que apuestes, puedes combinarlos con camisas, camisetas, chinos o vaqueros, porque van bien con todo. Lo mejor es que tengas varios básicos de distintos colores para poder crear muchos outfits distintos con el mínimo esfuerzo, así que invierte en construir una bonita colección de jerséis. No te arrepentirás.

Vaqueros

El básico de los básicos. Los vaqueros son la prenda por antonomasia de nuestro armario, la pieza que siempre estará ahí para salvarnos cuando no sepamos qué ponernos. Ya sea recto o slim-fit, en tu guardarropa debe haber al menos uno, así que, si no lo tienes, ya sabes: a pagar. En realidad, en cuanto encuentres uno que se ajuste perfectamente a tu silueta, lo agradecerás, porque son tan cómodos y favorecedores que no vas a querer quitártelos. Un consejo: en cuanto des con ellos, cómpralos tanto en negro como en azul oscuro. Así podrás tener varios looks distintos.