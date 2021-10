De Fuentes es de las pocas personas mayores que están sabiendo aprovechar el poder de las redes sociales. Si bien más del 50% de los mayores de 60 utilizan whastapp varias veces al día y han hecho de la tablet o de su teléfono inteligente un recurso indispensable, las redes sociales se les resiten. No es el caso de Abueli Conchita.

Según explica en su primer post fueron sus nietos los que le pidieron que compartiera en IG sus consejos para "cuidar el cuerpo y el alma" . Dice que "quieren hacer conmigo no sé qué experiencia " Y lo hace serena, plácida, sonriente, con la pulsera que sirve para avisar a los servicios sociales del ayuntamiento, en caso de accidente o ante cualquier problema de salud.

La instagrammer demuestra que llegar a los 88 años con un estado físico y mental envidiable no es casualidad. Conchi comparte sus secretos para mantener activa la memoria ("aprender números de teléfono y letras de canciones"), tener un estado de ánimo positivo ("ser agradecida", "cultivar una actitud de confianza", "no dejarse llevar por la pereza, el pecado capital más cómodo", explica con humor) y cultivar un ocio en el que prima la lectura por encima de, por ejemplo, la televisión. "Con una amiga nos leemos por teléfono 'La venganza de Don Mendo' y descubrimos cosas interesantísimas", afirma en uno de sus posts.

La cuenta de Conchita de Fuentes es una cantera inagotable de lo que significa ser mayor en todos sus aspectos. Comparte las cosas menos positivas ("ya no podemos ir deprisa, necesitamos ir despacio. Los zapatos dejan de ser bonitos para pasar a ser cómodos"), pero, sobre todo, muestra el valor de la experiencia y cómo los años, cuando se viven bien, son un activo. "En la vida hay que dedicar atención a los demás, estar pendiente de sus necesidades y de cómo los cuidamos. En definitiva, hay que ser útil hasta el último suspiro", señala en uno de sus vídeos. Conchita es consciente de que los años no pasan en balde, pero cree que todos podemos llegar a ser un "buen vino de Jerez, ser útil, ser fino, no ser vinagre, ser vino".