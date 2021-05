Se llama Antonio Rubio Campana y es periodista, doctor, director del Máster El Mundo/CEU y del Máster de Periodismo Investigación-Datos/Universidad Rey Juan Carlos . También es miembro de la Asociación de Periodistas de Investigación. Hoy cumple 70 años. El hecho no tendría nada de extraordinario si no fuera porque la cuenta de Twitter de este 'Maestro', como le llaman algunos de sus alumnos, ha recibido las felicitaciones de muchos de ellos en un homenaje espontáneo , lleno de admiración, que es también una lección de periodismo y de vida.

Café, cariño y constancia

"Para ser buen periodista, primero buena persona"

"Leer, leer y leer"

Hemos hablado con Antonio Rubio. Se siente " un poco abrumado porque los periodistas no estamos acostumbrados a ser protagonistas , sino a estar en el otro lado, más aún cuando haces periodismo de investigación. Por otra parte, también me siento satisfecho porque es un reconocimiento muy bonito".

En un momento complejo para el periodismo, ¿cómo ve el futuro de los profesionales? Rubio reivindica el valor del periodista a pie de calle, el que se informa de la historia, la cuenta, la documenta y la acredita. "La profesión es la profesión, como un jamón de Jabugo es un jamón de Jabugo. Lo que pasa es que ahora quieren hacernos hacer pasar el jamón de York como de Jabugo. Y eso no puede ser. Necesitamos un sello de calidad. Informar no es opinar. El tertuliano no es un periodista y la realidad no está en un clic", resume.