Las folclóricas no solo pueden recordarse con sus canciones, también con camisetas de lo más ingeniosas

Simulando a Bowie, como parte de obras de arte o protagonizando una serie, ¿cuál es tu favorita?

Rocío Jurado, Lola Flores o Raphael son algunos de los protagonistas de estas camisetas

Las camisetas fan hasta hace poco eran algo un poco friki, o así lo veía parte de la sociedad, hasta que el fenómeno de las series y las grandes sagas de películas llegó y era de lo más normal ver a alguien por la calle con una sudadera de Juego de Tronos. Pero sin duda, uno de los tipos de camisetas que más éxito han tenido son las de las folclóricas. Rocío Jurado, Lola Flores, Carmen Sevilla y otras tantas son las protagonistas de camisetas de lo más originales.

La más grande en camisetas

Rocío Jurado es, sin duda alguna, una de las grandes protagonistas de las camisetas de folclóricas. En la página Pajaroflama se pueden encontrar varios modelos. Uno de los más destacados es el de la más grande caracterizada como David Bowie y con el texto "Como yo te amo, nadie te amará". Pero otra de las grandes camisetas es la que la propia página describe como "La Jurado de Botticelli" como si fuese la auténtica Venus, pues ya sabemos que "como una ola surgió de entre las aguas la más grande", como expone Pajaroflama.

También hay otras páginas que venden camisetas similares, como Redbubble, que utilizan a la cantaora como imagen de sus camisetas. Entre las más originales está una que habla de ese "Ya es tarde señora" tan mítico que rodea a la Jurado de relojes y su propia imagen señala a uno. Una camiseta perfecta para ese amigo que siempre llega tarde. Otras marcas, como La Tostadora, optan por diseños más coloridos llenando a Rocío Jurado de flores describiéndola como "Santa Jurado, la más grande".

Pero Rocío Jurado no siempre aparece sola, por ejemplo en un diseño que protagoniza con otras tres folclóricas simulando la portada del disco Queen II. Junto a Lola Flores, Sara Montiel y Carmen Sevilla la camiseta las describe como Queens, aunque recalcan en la página que "no están todas las que son, pero sí todas las que están. Chimpún". Y parece que esta ha gustado, pues algunos famosos como José Merce o Jorge Cadaval, de Los Morancos, las han lucido en alguna ocasión.

Lola Flores, Raphael o Camarón

Eso sí, si eres fan de Friends hay una camiseta que no puede faltar si alguna vez te has imaginado que el Central Perk, la cafetería de la serie, podría hacerse a la española. Imagínate por una parte a Rocío Jurado, Lola Flores y Sara Montiel, mientras que ellos serían encarnados por Juanito Valderrama, Camarón y Raphael. Si solo de imaginártelo te entran carcajadas, esta camiseta no puede faltar en tu armario.

Aún así, el ingenio de los creadores no queda ahí, ¿o no es absolutamente maravilloso sustituir La La Land por Lola Land en una imagen donde Emma Stone no es la que baila con Ryan Gosling, sino la mismísima Lola Flores? Y hablando de Flores, si eres fan de Star Wars no puedes perderte a Yoda Flores vestido de flamenca soltando eso de: "si me queréis irse", pero a su manera, claro está.

