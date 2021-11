Me decidí cuando aún trabajaba en el sector editorial. Era una época de mucho estrés , y me sentía muy incómoda en las oficinas. Siempre he tenido una sensibilidad y un interés por los espacios y fue en esa época cuando cayó en mis manos el primer libro de Feng Shui. Esa lectura revolucionó literalmente mi vida, confirmándome lo que sentía, el desgaste que puede generar un espacio inarmónico y una mala ubicación.

Lo que me atrajo más de este arte fueron sus principios básicos, basados en la profunda observación de la naturaleza y sus ciclos . Me fascinó la profundidad y la sabiduría que encierra.

No me gusta generalizar porque cada caso es único y el Feng Shui bien aplicado (si se desea profundizar) tiene muy en cuenta la singularidad de cada persona y de cada familia. Pero sí hay unas pautas generales que puedo recomendar sin miedo a equivocarme como son eliminar de tu hogar todo aquello que no te sea útil o no te guste. Es importante hacer un trabajo de vaciado antes de iniciar un proceso de armonización. Cuando vaciamos nos sentimos al momento más ligeros y con la energía renovada, además de crear el espacio para que entren nuevas oportunidades en nuestra vida.