Los hijos de Sean Penn no fueron los únicos retoños 'celeb' que han acudido a Cannes. Hazel Patricia Moder, hija de Julia Roberts y el cámara Danny Moder, debutó en la alfombra roja acompañando a su padre, director de fotografía de la cinta de Penn. Hazel Moder tiene otros dos hermanos: su mellizo Phinnaeus y el pequeño Henry, de 14 años. La joven ha heredado la belleza de su madre, incluida su icónica sonrisa, con los 'colores' (rubia con ojos azules) de su padre. De momento, no sabe si se dedicará al cine. Acaba de terminar el equivalente al Bachillerato en un colegio católico de Los Ángeles, aunque ya ha participado en un par de producciones: la serie 'VH1 All Access' y y la película 'Mother's Day'.