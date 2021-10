Sentirse viejo no depende de la percepción de la sociedad, sino de uno mismo. Es el mensaje que ha querido lanzar la reina de Inglaterra, Isabel II, después de rechazar el premio 'Oldie of the year', que homenajea desde hace décadas a las personalidades públicas que han llegado ya a una edad avanzada. "Una es tan vieja como se siente", ha declarado en un comunicado emitido por su secretario, Tom Laing-Baker, a la revista que otorga el galardón.