Juani Marchán, la cestera de Véjer: "hace 20 años la cestería tradicional no tenía ningún valor"

Tras apuntarse a un curso de cestería, Marchán decidió apostar por la creación de bolsos y otros objetos a partir de fibras vegetales.

La artesana se ha sumado al e-commerce con el desarrollo de su página web.

Jesús Quintero y los diseñadores Vittorio y Lucchino son algunos de los famosos que poseen un Marchán.

Las fibras naturales están de moda. Grandes marcas internacionales como Loewe recurren a los artesanos españoles para lucir figuras de esparto junto a sus colecciones más exclusivas. Las casas urbanas se decoran con objetos de palma como si fueran fincas payesas. Anónimos y famosos lucen bolsos y capazos de mimbre. Lo que ayer no se valoraba, hoy es un lujo al alcance de todos.

Juani Marchán, 65 años, lleva casi cuatro décadas trabajando las fibras naturales en su taller de Véjer de la Frontera (Cádiz). Ha visto el auge de su artesanía en los últimos años y también cómo ha evolucionado el pueblo que la vio crecer.

¿Te da la sensación de que se está poniendo de moda lo artesano?

Esto hace 20 años no tenía valor ninguno. Y ahora está muy de moda y basta que una niña guapita de esas te saque un bolso para que te pidan uno como el de Fulanita. Y en decoración, con las fibras vegetales se están haciendo cosas muy bonitas.

¿Cómo empezaste en la cestería?

Yo estudié Técnico de laboratorio pero en el año ochenta y tantos vi un curso de cestería y me apunté porque aunque ya trabajaba de lo mío siempre me gustó trabajar con las manos. Y cuando acabó el curso, como me quedé con ganas de más, continué aprendiendo en casa del profesor.

Vamos, que te reinventaste y cambiaste de vocación...

Pues sí, yo descubrí esto y para mí fue la panacea. ¡Vi el cielo abierto! Puse el taller con una amiga y trabajamos juntas durante un año, sobre todo trabajábamos los canastos de mimbre, pero la chica lo dejó y yo decidí seguir aquí.

¿Qué es lo que más te compran?

Los bolsos de colgar, las cestas para la playa y últimamente como tengo una página web (www.cesteriatradicional.com) pues vendo mucho por internet lo que me encargan. Me mandan la foto por el whatsapp o por el correo y se lo puedo hacer.

¿Has tenido encargos de famosos o personajes populares?

Yo le he hecho muchos bolsos y cestos a Jesús Quintero 'El loco de la colina' y también a los Victorio y Lucchino. Los diseñadores vinieron un año por aquí con un perrito y me encargaron varias cosas.

¿Y te han hecho algún encargo curioso?

Una pizzería de la Muela (localidad cercana a Véjer) me ha encargado cuarenta cubre-cazuelas para no quemar las encimeras cuando sacan las pizzas del horno.

¿Cómo es el proceso para trabajar las fibras naturales?

Yo lo que trabajo es la palma y la mimbre. La palma hay que cogerla en verano para que los cogollos se sequen y se vayan blanqueando porque al principio están verdes. Después la separo fibra a fibra para hacer la pleita, que es la base de todo. Y a partir de ahí ya puedes hacerlo redondo, cuadrado o como quieras.

¿Y con qué lo coses?

Se cose con una aguja plana, pero esta aguja no se vende porque es de cobre y me la hace el fontanero.

¿Y en invierno qué haces?

En invierno suelo aprovechar para visitar a las amigas. Por aquí no pasa nadie, ni los vecinos.

Sin embargo en verano Véjer está completo, Juani ¿cómo ha cambiado el pueblo?

El exterior de Véjer sí ha cambiado porque ahora los negocios y todo han cambiado. Antes, no había ni un bar y ahora hay una terraza aquí, otra allá. Pero, bueno, yo cuando salgo del bar que hay aquí al lado, lo de delante ya no me parece Véjer. Ahí ya ha llegado toda la revolución de los cambios de las casas.

¿Y la placa que tienes en la puerta del taller de maestra artesana distinguida quién te la dio?