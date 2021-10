'La mujer de rojo' es una comedia romántica estrenada en 1984 dirigida y protagonizada por Gene Wilder junto a Kelly Le Brock . Fue un blockbuster en medio mundo. Sin embargo, la mayor parte del público aún la recuerda por su inolvidable leit motiv musical: 'I Just Called to Say I Love You' .

Compuesta, producida e interpretada por Stevie Wonder e incluida en el álbum 'The Woman in Red', no fue la única que escribió el autor de 'Sunshine of my Life' para esta comedia. El tema fue un exitazo recordado entre generaciones. Lideró el Billboard Hot 100 a lo largo de tres semanas en 1984 y permaneció durante seis semanas en el primer puesto de los charts británicos. También fue galardonado con un Globo de Oro y un Oscar a la Mejor canción original. No está mal para una canción compuesta "en apenas cinco minutos", según el propio Stevie Wonder.