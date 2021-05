A pesar de que su primer publicación en Instagram es de febrero de 2020, lo cierto es que Bryan lleva vistiendo faldas y tacones desde hace tiempo , lo que fue el pasado año cuando finalmente se animó a mostrar sus looks en redes sociales . Poco a poco comenzó a crear una comunidad de seguidores que ha hecho que no solo sea un influencer, sino que también muchas marcas se fijen en él y la industria de la moda le haya hecho más de una propuesta.

El camino no ha sido fácil, en alguna entrevista ha reconocido que durante estos años ha sufrido muchas burlas, pero que se ven contrarrestadas por la cantidad de elogios y comentarios positivos que le llegan. "Creo que la ropa no debería tener género", indicó añadiendo que lo que hace puede abrirle los ojos a otra gente y darle las fuerzas y ganas que necesitan para cambiar, tanto mujeres que vistan con ropa de hombres, como hombres con ropa de mujer. Además, ha llegado a decir que está "en una edad en la que realmente no me importan lo que piense la gente, o les agrado o no".