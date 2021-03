Nahida Abden, la instructora de fitness de 88 años que empezó a hacer ejercicio a los 50

"La edad es solo un número"

En un vídeo explica su historia. "Me llamo Nahida Abden y tengo 88 años y medio. La edad para mí solo es un número, no significa nada. Me dolía la rodilla, fui al médico y me dijo que tenía que hacer ejercicio. Fui al gimnasio con mi yerno y mi nieto. La primera vez sentí mucha timidez, cuando empecé a ir regularmente iba a la última fila y me ponía nerviosa al oír las instrucciones del profesor. Cuando recibí mi diploma me sentí muy orgullosa. Pero pensé que tenía que ayudar a los demás, un diploma no vale para nada si solo está colgado en la pared y no ayuda, sobre todo a las mujeres. Empecé a dar clases y me sentí encantada", explica.